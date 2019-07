Vechtpartij op Scheveningse boulevard gefilmd

Op videosite Dumpert is dit weekend een filmpje van een vechtpartij op de Scheveningse boulevard geüpload. Op de video is te zien dat een groep jongeren elkaar afronselen ter hoogte van de pier. De video is al 130.000 keer bekeken.

Onlangs stelde Hart voor Den Haag/Groep de Mos schriftelijke vragen over overlast op de boulevard. Bij de partij kwamen meldingen binnen van omwonenden dat er regelmatig overlast zou zijn.