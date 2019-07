Aandacht voor Chuck Deely festival en zwerfjongeren in nieuwe editie Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder andere een vooruitblik op het nieuwe festival ‘The Streets of Chuck Deely’.

“Het is alweer ruim 2,5 jaar geleden dat Den Haag haar grote straatmuzikant Chuck Deely verloor”, zegt hoofdredacteur Natascha French op Den Haag FM. “Reden voor de R.G. Ruijs Stichting om een festival aan de Amerikaanse Hagenaar te wijden.” Verder in Straatnieuws een verhaal over singer/songwriter Teddy Macrander en een reportage over Stichting Zwerfjongeren.

Iedere drie weken spreekt Natascha Frensch in De Middagshow op Den Haag FM over de nieuwe editie van het Straatnieuws.

Luister hier naar het interview met Natascha Frensch op Den Haag FM.