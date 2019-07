Dennis Weening waarschijnlijk binnenkort weer op landelijke tv

Dennis Weening is binnenkort waarschijnlijk weer te zien op de landelijke televisie. De 42-jarige Hagenaar is in gesprek met twee omroepen om programma’s te gaan maken. Zo zegt hij in het Omroep West-programma Knooppunt Holland.

Weening heeft zelf programma-ideeën. Die vallen goed in de smaak bij de omroepen. “De gesprekken zien er goed uit, het is redelijk zeker.”

“Ik wil veel meer human interest-programma’s gaan maken”, antwoordt Weening op de vraag om wat voor soort programma’s het gaat. “Je gaat binnenkort meer horen.”

In Knooppunt Holland blikt de presentator terug op zijn bewogen jaar. “Mijn contract werd niet verlengd bij RTL, ik ging geen Expeditie Robinson meer doen en dat werd natuurlijk breed uitgemeten in de pers”, vertelt Weening. “Ik ben er best verdrietig over geweest, maar ik ben ook wel iemand die heel snel denkt, jammer, maar we gaan gewoon weer verder.”