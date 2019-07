Haagse taxichauffeur ziekenhuis ingetrapt door klanten

Drie mannen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een taxichauffeur het ziekenhuis ingetrapt op de Kleine Woerslaan in Naaldwijk. De 43-jarige chauffeur uit Den Haag had de drie mannen in zijn auto zitten, toen er vermoedelijk ruzie ontstond over de betaling. De taxichauffeur kreeg vervolgens meerdere trappen tegen zijn hoofd.

De chauffeur raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Hij was wel aanspreekbaar volgens de politie. Agenten hebben nog in de omgeving gezocht naar de drie gevluchte mannen, maar troffen niemand meer aan.

De politie zoekt naar de drie mannen. Ze zijn allen rond de 1.90 meter lang en kaal. Daarnaast droeg één van de verdachten een rood shirt, een andere een groen shirt en de derde man had een ontbloot bovenlijf.