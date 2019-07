Hagenaar blijft e-step gebruiken ondanks verbod: “Ik hoop dat de politie het door de vingers ziet”

De steeds populairder wordende elektrische step is verboden en de politie treedt op tegen mensen die er toch op rijden. Hagenaar Berend Kaster is in het bezit van zo’n elektrische step maar is niet van plan hem niet meer te gebruiken.

“Een aantal vrienden van mij heeft ook een elektrische step”, zegt Berend op Den Haag FM. “Die hadden uitgezocht dat als je een kentekenplaat hebt je gewoon mag blijven rijden. Ik hoop dat de politie het bij ons dus door de vingers zien.”

Berend en zijn vrienden, die contact hebben in de WhatsApp-groep Step Gang, zijn tot nu toe nog niet in de problemen gekomen. “Voorlopig blijven we er gewoon op rijden.”

Luister hier naar het interview met Berend Kaster op Den Haag FM.