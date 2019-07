Harrysingh O. uitgeleverd aan Nederland

De beruchte Haagse oplichter Harrysingh O. wordt maandag door Suriname uitgeleverd aan Nederland. Dat bevestigt het Surinaamse Hof van Justitie aan mediapartner Omroep West. De 65-jarige O. werd een paar weken geleden door een arrestatieteam in Paramaribo aangehouden.

O. moet in Nederland nog acht jaar de gevangenis in voor onder meer hypotheekfraude, illegale kamerverhuur en witwassen. Volgens de politie is hij al dertig jaar actief als oplichter in de Haagse vastgoedwereld en heeft hij miljoenen euro’s verdiend over de rug van honderden slachtoffers. Om hem te vinden werd hij op 9 juli door de politie op de Nationale Opsporingslijst gezet. Onder meer zijn naam en foto werden verspreid in de media.

Harrysingh O. was al sinds 2015 op de vlucht voor de Nederlandse autoriteiten.