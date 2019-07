Tientallen dode dieren door hitte bij dierenopvang Het Knagertje

In knaagdierenopvang Het Knagertje zijn tijdens de hitte van vorige week 41 dieren om het leven gekomen. Dat vertelt Geertje van Kranen tegen mediapartner Omroep West. “Ik ben er helemaal kapot van.”

Tijdens de hitte hebben vrijwilligers van de opvang naar eigen zeggen alles geprobeerd om het pand te koelen, maar het was onbegonnen werk. Het luchtverversingssysteem bevat volgens Van Kranen geen koelelement. “Met de hitte weet je dat je het risico loopt dat er wat dieren bezwijken, maar zo’n groot aantal doden had ik echt nooit verwacht”, vertelt ze. “We hebben binnen 41 graden gemeten.”

Vier van de overleden dieren waren te gast in het pension; twee hamsters en twee degoes. Het Knagertje is vorig jaar verhuisd, maar daar heeft Van Kranen nu spijt van. “Er is op deze locatie iedere keer weer een ander probleem. Volgens monteurs is het te duur om deze ruimte te laten koelen. Als ik dat had geweten, was ik een inzameling begonnen.”

Foto: Archief.