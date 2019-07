Topdrukte bij reddingsbrigade; 70 vermiste kinderen, 15 drenkelingen en 230 keer EHBO

Meer in

Topdrukte bij de Reddingsbrigade Den Haag het afgelopen weekend. Met prachtig zomerweer trokken veel mensen naar het strand. Dat zorgde ook voor drukte bij de hulpdienst. Niet alleen overdag, maar ook ’s avonds laat.

De afgelopen dagen is de reddingsbrigade 15 keer in actie gekomen om een drenkeling uit zee te redden. 14 keer kon een levensbedreigende situatie worden voorkomen. Daarnaast is 230 keer EHBO verleend en zijn 70 kinderen met ouders herenigd.

“Tot slot waren wij extra alert op gevaarlijke stromingen en hebben in verband hiermee soms stukken strand afgezet.” aldus de Reddingsbrigade.

Foto: Facebook / Reddingsbrigade Den Haag.