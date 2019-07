De Waterreus beste strandtent van Zuid-Holland

De Waterreus is volgens Strand Nederland de beste strandtent in Zuid-Holland. De Waterreus ligt op het Scheveningse strand en won in 2016 ook al. Toen werden ze ook beste strandpaviljoen van Nederland. The Blue Lagoon, die vorig jaar nog in vlammen opging, mag zich de beste nieuwkomer van Zuid-Holland noemen.

De jury prees De Waterreus voor het totale concept. “Onze inspecteurs waren zeer te spreken over de verzorgde en afwisselende inrichting en de originele en kwalitatieve gerechten. De Waterreus weet een ontspannen omgeving te combineren met oprecht warme gastvrijheid.”

Het beste strandpaviljoen van Nederland staat dit jaar in Zeeland. Deze eer viel Dok 14 in Cadzand te beurt. Het is de eerste keer sinds 2013 dat deze prijs naar Zeeland gaat. Destijds won Beachclub Perry’s aan de Brouwersdam.

Foto: Mediapartner Omroep West.