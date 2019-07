Den Haag hekkensluiter rookvrije terrassen

Den Haag is hekkensluiter als het gaat om het aantal rookvrije terrassen. Dat zegt Tom Voeten, voorzitter van Clean Air Nederland bij mediapartner Omroep West. Met moeite zijn er in de stad een paar rookvrije terrassen te vinden. “Je kunt wel stellen dat Den Haag op dit gebied hekkensluiter is.”

De rookvrije terrassen zijn niet geheel rookvrij. “Alleen in een klein hoekje en alleen tussen 5 en 9 uur.”

In heel Nederland zijn er 113 terrassen waar niet meer, of maar gedeeltelijk gerookt mag worden. Dat is een druppel op de gloeiende plaat als je kijkt naar de tienduizenden terrassen in ons land. Vorig jaar waren er nog maar 39 terrassen rookvrij.

Voeten erkent dat de lijst verre van compleet is. Een goede manier om alle rookvrije terrassen in beeld te brengen is er niet. “We zijn vooral heel erg afhankelijk van social media.”