Dierenopvang Het Knagertje zamelt geld in voor koelsysteem na tientallen dode dieren tijdens hittegolf

Knaagdierenopvang Het Knagertje een inzamelingsactie gestart voor een koelsysteem in het pand. De opvang wil voorkomen dat het nogmaals kan gebeuren dat er dieren overlijden door de hitte “Dit nooit meer”, vertelt Geertje van Kranen van de opvang op Den Haag FM.

Door het extreem hete weer van de afgelopen dagen zijn er bij de knaagdierenopvang tientallen dieren overleden. “Dertig muizen, één rat, drie chinchilla’s, vier hamsters, twee degoes en één woestijnrat”, somt Geertje van Kranen op. Het Knagertje is vorig jaar verhuisd, maar daar heeft Van Kranen nu spijt van. “Er is op deze locatie iedere keer weer een ander probleem. Volgens monteurs is het te duur om deze ruimte te laten koelen. Als ik dat had geweten, was ik een inzameling begonnen.”

Inmiddels is er een inzamelingsactie gestart om het pand te voorzien van airconditioning. “We gaan zelf nu aan de slag om een koelsysteem aan te kunnen schaffen, want we willen zoiets nooit meer meemaken”, vertelt Geertje.

Ook een koel- en montagebedrijf uit de stad heeft aangeboden een systeem aan te leggen en duizend euro te doneren. Doneren kan via de Facebookpagina van Het Knagertje. In totaal is er 6000 euro is nodig om het pand volledig van airconditioning te voorzien. “We zijn al bijna op de helft.”

Luister hier naar het interview met Geertje van Kranen op Den Haag FM.