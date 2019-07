Geiten en schapen ingezet tegen onkruid in duin

Het Hoogheemraadschap van Delfland zet geiten en schapen in tegen onkruid in de duinen bij Kijkduin. De geiten en schapen eten precies de juiste woekerende planten weg waardoor de wind de ruimte krijgt om duinzand te verplaatsen. Zo groeien de duinen mee met de stijgende zeespiegel.

De dieren worden begeleid door hulpherders van zorginstelling ’s Heeren Loo in Monster. Er is bewust gekozen om geiten en schapen in te zetten want die zorgen voor de juiste taakverdeling, zegt beheerder Steven Vlaardingenbroek van zorgboerderij bij ’s Heerenloo in Monster. “Zo eten de geiten de woekerende duindoorns, duizendknoop en het onkruid weg. De schapen komen er achteraan om het gras te eten. De afwisseling van kale en begroeide plekken maakt dat veel dierensoorten zich hier thuis voelen.”

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft al goede ervaringen met het inzetten van geiten en schapen in het duingebied. ‘s-Gravenzande was de voorloper. Vanwege het succes daar is besloten de samenwerking uit te breiden. De geiten en schapen grazen voor onbepaalde tijd in Kijkduin.