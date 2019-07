Dierenopvang Het Knagertje zamelt geld in voor koelsysteem na tientallen dode dieren tijdens hittegolf

GroenLinks en de Islam Democraten willen tuintjes op bushaltes

De daken van bus- en tramhokjes moeten worden omgevormd tot kleine tuintjes. Daarvoor pleiten GroenLinks en de Islam Democraten in de gemeenteraad. De partijen wijzen erop dat de haltes in bijvoorbeeld Utrecht al zijn voorzien van groene daken.

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns wijst erop dat deze zomer alle hitterecords worden verbroken. “Dit maakt weer goed duidelijk dat er meer stappen moeten worden gezet om de stad leefbaar te houden bij extreem weer’, stelt hij in een verklaring. ‘Deze groene daken kunnen daarbij helpen: de plantjes nemen veel water op en geven vervolgens weer koelte af aan de omgeving. Ook bieden ze een veilige plek voor insecten zoals bijen; iets wat ook heel hard nodig is voor een fijne stad.”

Zonnepanelen

Naast de plaatsing van groene daken zijn de Utrechtse haltes ook voorzien van ledverlichting, zonnepanelen en bankjes van bamboehout. Kapteijns wil dat ook hiervan wordt onderzocht of dat in Den Haag mogelijk is. “De zonnepanelen zou je kunnen gebruiken om de informatiepanelen te voorzien van duurzame stroom.”

In Den Haag zijn de ov-haltes het eigendom van de HTM. De gemeente en de de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) zijn de enige aandeelhouders van die vervoerder. GroenLinks en de Islam Democraten willen dat het gemeentebestuur bij zowel de HTM als de MRDH aandringen op vergroening en verduurzaming van de tram- en bushaltes.