Malietoren aan Bezuidenhoutseweg ontruimd na brand

Het gebouw van VNO-NCW aan de Bezuidenhoutseweg is dinsdagmiddag ontruimd na een brand. Het vuur, dat rond kwart voor een werd ontdekt, was snel geblust. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio hing er op verschillende verdiepingen veel rook.

Het gebouw werd daarom ontruimd. Ongeveer 150 man stond op straat. De brand ontstond op de vijfde etage in een technische installatie. De BHV van het pand heeft de brand zelf geblust.

