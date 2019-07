Man valt van Noordelijk Havenhoofd

De hulpdiensten hebben in de nacht van maandag op dinsdag een man gered nadat hij van het Noordelijke Havenhoofd op Scheveningen viel. De man raakte door de val zwaargewond. Vanwege de ernst van de situatie kwam – naast de KNRM, ambulancemedewerkers en de politie – ook een traumahelikopter ter plaatse. De reddingsdiensten hadden een hoogwerker nodig om de man weer omhoog te halen.

Hoe het komt dat de man van het Noordelijke Havenhoofd is gevallen, is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.