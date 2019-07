Popradar Den Haag zet talent in de schijnwerpers tijdens Haagse Popweek

In de herfstvakantie, van 18 tot en met 27 oktober, staat Haags (t/p)optalent centraal in de stad. Alles komt aan bod: pop, rock, indie, singer-songwriter, urban/hiphop, elektronica en meer. Ook worden de Haagse Popprijzen uitgereikt en biedt Popradar Music Support muzikanten, producers, acts, managers en andere muziekfreaks met ambitie verschillende seminars, workshops, masterclasses of netwerkmeetings aan.

Tijdens deze 10-daagse kunnen liefhebbers zich onderdompelen in muziek. Ze komen bijvoorbeeld tijdens de 3VOOR12/DenHaag clubtour aan hun trekken in het Popdistrict op en rond de Grote Markt.

Tijdens Drop It Like It’s Hot! laten muzikanten hun demo beoordelen door een panel van deskundigen, leren ze alles over diy-recording en kunnen ze zich laten bijscholen tijdens de Popradar Academy. In het Paard wordt er gespeeddatet met professionals uit de popsector.

Haagse Popprijzen

De Haagse Popprijzen worden dit jaar weer in het Paard uitgereikt tijdens de afsluiter van de Haagse Popweek. De winnaar van de Popradar Music Support Award gaat naar huis met duizend euro aan ondersteuning via Popradar Music Support, de Haagse organisatie waar talentvolle lokale muzikale acts en muzikanten kunnen aankloppen voor advies en support. De winnaars van 2018 waren San Holo, Niko en festival Sniester van de Grote Markt en Het Paard. De genomineerden van 2019 worden later bekend gemaakt.