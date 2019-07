Wespenplaag verwacht door zacht voorjaar

Misschien heb je ze al gespot; wespen. De stekende insecten zijn nu al actief, en dat wordt de komende weken alleen maar meer. “Het is een week of twee, drie te vroeg,” zo zegt bijen- en wespenexpert Frank van der Meer tegen Den Haag FM.

Volgens van der Meer is er een kans op een flink groter aantal wespen dit jaar. Dat komt volgens hem door de hete zomer van vorig jaar en het zachte voorjaar. “Sommige nesten zijn nu al klaar. Daar is geen ruimte meer voor al die wespen, dus die gaan op zoek naar zoetigheid.”

“Grote zwart-rode graafwesp”

Nog een ander gevolg van de warme zomer en zachter winter is de komst van nieuwe soorten naar ons land. Vorig jaar werd ‘ie al gesignaleerd in Zeeland; de grote zwart-rode graafwesp. “Vanwege de opwarming van het klimaat zien we plotseling andere soorten wespen ins ons land”. Nu al is de soort gesignaleerd in Limburg en Brabant. Komt die soort ook naar Den Haag? “Ja, dat verwacht ik wel” aldus Van der Meer. “Het gaat razendsnel die klimaatopwarming.”

Tips

Geen zin in een wespennest in de buurt? Controleer zo snel mogelijk op beginnende wespennesten in je huis, tuin of bedrijfspand. Verwijder die nesten zo snel mogelijk. Dicht alle mogelijke naden en kieren in je woning of bedrijfspand. Dek drankjes en voedsel goed af als je buiten gaat eten.