Zeven jaar cel na doodsteken buurman Albardastraat

Jerry van den B. (28) is veroordeeld tot zeven jaar cel vanwege het doodsteken van zijn buurman half september vorig jaar, meldt mediapartner Omroep West. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De worsteling tussen de twee buren uit de Albardastraat werd de 46-jarige buurman fataal.

Jerry was net in de bewuste straat komen wonen toen hij 15 september zijn buurman ’s avonds tegenkwam. Ze besloten bij Jerry thuis ter kennismaking nog even wat te drinken, maar dat liep gigantisch uit de hand.

De mannen dronken alle twee behoorlijk veel. Volgens Jerry sloegen vervolgens de stoppen bij zijn buurman door toen hij hem vroeg weg te gaan. ‘Het leek alsof de duivel in hem was gekomen.’ De twintiger benadrukte twee weken geleden voor de rechter dat hij zich wel moest verdedigen toen zijn buurman naar een mes greep. Uiteindelijk wist Jerry het wapen te bemachtigen en stak hij daarmee in de hals van zijn buurman.

Negen steekwonden

Het bleek een fatale uithaal. Volgens Jerry stak hij uit blinde paniek. Het Openbaar Ministerie (OM) gelooft dit niet en wees twee weken geleden op het feit dat het slachtoffer negen steekwonden had. Daarnaast stelde justitie dat Jerry het slachtoffer ook op een minder fatale plek had kunnen steken of hem enkel een klap had kunnen geven.