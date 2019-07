13.000 huishoudens zonder stroom in Den Haag West

In een groot deel van Den Haag West is de stroom woensdagavond uitgevallen. Ruim 13.000 huishoudens zitten sinds kwart over zes woensdagavond zonder stroom. Dat bevestigt netbeheerder Stedin.

Monteurs van Stedin zijn ter plaatse. Het is niet duidelijk hoe lang de storing gaat duren. Door de storing zijn onder andere supermarkten Albert Heijn en Jumbo aan de Weimarstraat gesloten.

