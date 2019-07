Ritje in ‘gouden koets’ door Den Haag

Keeper Indy Groothuizen vertrekt bij ADO Den Haag

Indy Groothuizen vertrekt bij ADO Den Haag. De 23-jarige keeper gaat voor de tweede keer in zijn carrière een avontuur aan in Denemarken. Hij heeft een contract getekend bij Vejle BK. Groothuizen speelde zeventien wedstrijden in de Eredivisie.

Aan het einde van seizoen 2017/2018 kwam hij onder de Haagse lat te staan en maakte toen direct een uitstekende indruk. Daarmee verdiende hij een basisplaats in de selectie van Fons Groenendijk. Het afgelopen seizoen nam Robert Zwinkels weer het stokje over, waardoor Groothuizen openstond voor een vertrek.

Vejle BK, de nieuwe club van Groothuizen, degradeerde afgelopen seizoen uit de Deense Superliga, maar heeft het doel om direct weer terug te keren op het hoogste niveau.

Foto: Richard Mulder.