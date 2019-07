Burgemeester Krikke wil lachgas terug hebben op de geneesmiddelenlijst

Burgemeester Krikke wil lachgas terug hebben op de geneesmiddelenlijst. Dat schrijft mediapartner Omroep West die een ronde langs grotere gemeenten in haar gebied heeft gemaakt. Den Haag ziet het gebruik van lachgas als partydrug toenemen. “Ik maak me daar zorgen over, gelet op de risico’s van de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid.” In 2017 maakte Krikke zich nog totaal geen zorgen over het lachgasgebruik.

Inmiddels zijn maatregelen genomen om de verkoop op bijvoorbeeld festivals aan banden te leggen. Dit najaar komt GGD Haaglanden met een onderzoek in het Haagse uitgaansleven en lachgasgebruik.

Op Bevrijdingsdag was Den Haag een van de weinige Nederlandse gemeenten waar lachgas tijdens het bevrijdingsfestival niet verboden was. Hart voor Den Haag/Groep de Mos pleitte onlangs nog voor een verbod op lachgas op openbare plekken. Dit najaar komt GGD Haaglanden met een onderzoek in het Haagse uitgaansleven en lachgasgebruik.

Foto: GreenZeb / Wikimedia.