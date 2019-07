13.000 huishoudens zonder stroom in Den Haag West

Brand in Scheveningse gevangenis, gedetineerde uit cel gehaald

Schietpartij op Schalkburgerstraat

Meer in

Op de Schalkburgerstraat is woensdagavond geschoten. Dat meldt de politie rond tien voor zeven. Agenten zijn ter plaatse en hebben het gebied afgezet.

Na onderzoek is een huls aangetroffen. Kort daarna zijn ook twee verdachten in een voertuig in de omgeving aangehouden. Agenten zijn een onderzoek gestart. Daar wordt ook een speurhond voor ingezet. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie.