Vince van Reeken bestijgt na 3,5 jaar weer het podium

Haagse toetsenist Vince van Reeken staat woensdagavond voor het eerst in 3,5 jaar weer op het podium. Samen met Lucas Hamming, en Spike van Zoest en Marcel van Veenendaal van Di-rect speelt hij in een uitverkocht Concertgebouw in Amsterdam de rock opera ‘Tommy’ van The Who.

Het is bijna 50 jaar geleden dat de Britse rockband The Who hun rock opera voor het eerst in zijn geheel ten gehore bracht. Dat gebeurde in Het Concertgebouw op 29 september 1969. “Toen Lucas mij belde dat hij dit ging vieren en muziekvrienden zocht om mee te spelen, wist ik meteen dat ik mee wilde doen”, vertelt Vince.

Van Reeken was van 2009 tot 2016 toetsenist van Di-rect. Met de band speelde hij al eens een Nederlandse vertolking van Tommy. “Alles kwam weer terug als vanouds tijdens het repeteren, zowel de moeilijke partijen als de omgang met Spike en Marcel. Het was weer als vanouds.”

Foto: Hans-Peter Harmsen

Luister hier naar het interview met Vince van Reeken op Den Haag FM.