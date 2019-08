Bilal Ould-Chikh op proef bij ADO Den Haag

De komende dagen is buitenspeler Bilal Ould-Chikh op proef bij ADO Den Haag. De voormalig speler van onder andere FC Twente, Benfica en FC Utrecht trainde in de voorbereiding bijna een maand mee bij Vitesse, maar daar werd hij begin deze week zonder contract weggestuurd.

Na in de jeugd te hebben gespeeld bij RBC Roosendaal, Feyenoord en Willem II debuteerde Ould-Chikh op 16-jarige leeftijd bij FC Twente in het betaalde voetbal. Daar werd de buitenspeler in de zomer van 2015 weggehaald door Benfica. Omdat een doorbraak bij de Portugese topclub uitbleef, pikte FC Utrecht hem in 2017 op. Daarna speelde Ould-Chikh ook nog bij het Turkse Denizlispor.