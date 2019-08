Cultuurpodium PIP heropent club BAR Rotterdam in Den Haag

Cultuurpodium PIP Den Haag heropent club BAR Rotterdam in Den Haag. Dat laat de organisatie weten in een persbericht. De twee clubs hebben in het verleden vaker samengewerkt en onderhouden een nauwe band. Hoe de samenwerking tussen PIP en BAR er uit komt te zien, is nog onduidelijk.

Woensdag kondigde het cultuurpodium een closing event aan. Dat zorgde voor een stortvloed aan vragen, reacties, steunbetuigingen en liefdesverklaringen. “Na 12 jaar krampachtig de Haagse underground te hebben vertegenwoordigd op de Bink36 is het tijd voor een nieuwe stap om uit te kunnen groeien tot een culturele puber zonder dromen. PIP wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan ruim een decennium hedendaags genot, genoeg is genoeg.” – PIP Den Haag op social media.

Donderdag blijkt dat PIP Den Haag helemaal niet sluit. Ze gaan alleen ‘verhuizen’, en wel naar Binckhorstlaan 38. In werkelijkheid verandert er behalve het huisnummer vrij weinig aan de locatie, PIP blijft in de voormalige Kazerne gevestigd. De verhuizing is volgens de medewerkers nodig omdat het cultuurpodium al twee jaar een nieuwe ingang heeft maar er toch nog vaak verwarring ontstaat omdat de rest van het Bink36 terrein tegenwoordig ‘s nachts dicht gaat. “Zo komt het vaak voor dat bezoekers of artiesten hun auto of fiets daar hadden geparkeerd en ‘s nachts voor een gesloten hek stonden.”

Kwetsbaarheid

Pip wil met deze actie ook aandacht vestigen op een serieuze kwestie, namelijk de kwetsbaarheid en het belang van een levendige nachtcultuur in het algemeen en van kleinschalige initiatieven in het bijzonder. De club hoopt dan ook een kleine reality check bij de mensen te creeëren. “Wat er met BAR is gebeurt, kan ook ons overkomen. Dit soort onafhankelijke initiatieven hebben het over de hele linie moeilijk en voortbestaan is verre van vanzelfsprekend. Kleinschalige plekken zoals PIP en BAR bieden ruimte voor ontmoeting, creativiteit, verrassing en experiment.”