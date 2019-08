Drie patiënten in quarantaine om resistente bacterie in HMC Westeinde

Drie patiënten van HMC Westeinde liggen in quarantaine. In het ziekenhuis is een darmbacterie uitgebroken die resistent is voor gangbare antibiotica. De bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar kan riskant zijn voor mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Vorige week kwam de uitbraak van de vancomycine-resistente enterokok (VRE) aan het licht. Om verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen, wordt deze met speciale antibiotica bestreden.

Quarantaine

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat aan mediapartner Omroep West weten dat de patiënten in quarantaine liggen omdat de bacterie zeer besmettelijk is. Het gaat om een voorzorgsmaatregel en de bacterie is niet gevaarlijk. De patiënten mogen dan ook gewoon bezoek ontvangen. Daarvoor zijn wel extra hygiënische maatregelen genomen.

Onschuldige bacterie

De bacterie is volgens de woordvoerder onschuldig voor gezonde mensen. Daarom mogen de patiënten die zijn afgezonderd, als ze zijn genezen van waarvoor ze in het ziekenhuis zijn, gewoon weer naar huis.

Wel worden mensen die in aanraking zijn gekomen met de drie patiënten opgeroepen om mee te werken aan een onderzoek om te zien of zij ook drager zijn.