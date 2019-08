Hulphond niet welkom in stadsparken: “Maar wij visueel beperkten kunnen die borden niet eens lezen”

Laatste loodjes voor vrijwilligers van Schollenpop en Hollands Feest aan Zee

Voor de vrijwilligers van Schollenpop is het tijd voor de laatste loodjes: Dit weekend staat het Zuiderstrand namelijk weer twee dagen in het teken van nationale én internationale muziek.

De vrijwilligers hebben tijdens het opbouwen van het festivalterrein deze week regelmatig te maken gehad met regen en wind. De regenachtige omstandigheden kwamen ook al voorbij tijdens eerdere edities van de evenementen. Organisator Ramon Fehling zegt tegen Den Haag FM dat er daardoor dit jaar een kleine bijdrage wordt gevraagd. “Omdat we tijdens de laatste twee edities veel regen hebben gehad en we grotendeels afhankelijk zijn van baromzet en daarnaast ook minder subsidie hebben gekregen, moeten we dit jaar voor Schollenpop 3 euro entree vragen”.

Vrijdag staan onder anderen Anita Meyer, Samantha Steenwijk en Mike Peterson op het programma van Hollands Feest aan Zee. Tijdens Schollenpop komen zaterdag acts als Snelle, Nona, Playground Zer0 en Eut naar Scheveningen.