Madurodam opent Kindernachtverblijf

Op 23 augustus opent Madurodam na sluitingstijd voor één avond haar deuren: een Kindernachtverblijf. Een avond lang hebben kinderen het park voor zich alleen.

Dat betekent: geen andere bezoekers, geen lange rijen en lekker lang opblijven. Op een unieke manier worden de verhalen over Nederland ontdekt, van de miniaturen tot aan de doe-dingen en indoor attracties.

“Het Kindernachtverblijf is bedoeld voor kinderen die deze zomer toe zijn aan een avondje zonder hun ouders,” vertelt Marianne Aalders, woordvoerder van Madurodam. “In de zomervakantie gaat 1 op de 5 Nederlandse kinderen naar de BSO of andere vormen van dagopvang. Bepaald geen straf, want tijdens de vakantie worden hier altijd extra leuke activiteiten georganiseerd. Dus dachten wij: waarom zou je zo’n verblijf beperken tot overdag?”

Aanmelden kan nu

Opgeven kan tot 14 augustus op madurodam.nl/kindernachtverblijf. In het Kindernachtverblijf is er plek voor in totaal 34 kinderen van 8 tot 12 jaar plus hun broer, zus, vriendje of vriendinnetje.

De avond begint om 20:00 uur en eindigt om 23:00 uur. Ouders zijn niet welkom en kunnen wat voor zichzelf doen.