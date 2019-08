Verdachten van plaatsen granaat bij ADO blijven in cel

Mogelijke schietpartij aan Melis Stokelaan

De politie heeft een deel van de Melis Stokelaan afgezet vanwege een melding van een schietpartij. Volgens de politiewoordvoerder zijn er geen gewonden aangetroffen. Agenten doen onderzoek in de straat. Ze zoeken naar kogelhulzen en praten met buurtbewoners.

In Transvaal deed de politie woensdagavond ook al onderzoek naar een mogelijke schietpartij. In de Schalk Burgerstraat waren schoten gehoord, de weg werd afgezet en de politie deed onderzoek. Later op de avond werden er twee mannen opgepakt.