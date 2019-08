OM wil Malek F. achter tralies en gaat in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie Den Haag gaat in hoger beroep in de zaak Malek F. F.probeerde op 5 mei vorig jaar drie mensen te vermoorden. De officier van justitie had vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor drie pogingen tot moord en drie bedreigingen met een terroristisch misdrijf. De rechtbank legde alleen tbs op.

Het OM wil nu alsnog dat Malek F. een celstraf krijgt. De man is ontoerekeningsvatbaar verklaard. Het OM is het niet met de rechter eens dat er geen sprake zou zijn van een terroristisch oogmerk. Ook vindt het OM de manier waarop de rechtbank om is gegaan met de toekenning van schadevergoeding aan de slachtoffers onvoldoende.