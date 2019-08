Onderzoek op vindplek lichaam Orlando Boldewijn

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag onderzoek gedaan op de plek waar in april vorig jaar het lichaam van Orlando Boldewijn werd gevonden. De politie kan verder niets zeggen over de reden ervan en of er iets gevonden is.

Bij het Bitterzoetpad in Ypenburg kwamen agenten, rechercheurs en medewerkers van de Forensische Opsporing ter plaatse. Ook deden duikers in het water onderzoek. De advocaat van de familie laat aan mediapartner Omroep West weten dat justitie hen op de hoogte had gebracht van de zoekactie.

Het lichaam van de 17-jarige Orlando werd maandag 26 februari vorig jaar na een anonieme tip gevonden in het water De Blauwe Loper in Ypenburg. Ruim een week daarvoor kwam de Rotterdammer na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. De doodsoorzaak van Orlando kon niet worden vastgesteld.

Hagenaar opgepakt

Twee maanden na de vondst van het lichaam van Orlando werd een 27-jarige Hagenaar aangehouden. Na een paar dagen werd de man alweer vrijgelaten, omdat er niet genoeg redenen waren om hem nog langer vast te houden. Hij bleef wel verdachte in de zaak.

Enkele maanden later, in oktober, besloot het Openbaar Ministerie de Hagenaar toch te vervolgen. Volgens het OM bleek uit onderzoek dat de man Orlando in de nacht van 17 op 18 februari in het water zag liggen en naliet om hem te helpen. Hij wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en het nalaten om hulp te verlenen.