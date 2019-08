OM wil Malek F. achter tralies en gaat in hoger beroep

PvdD wil hitteplan voor dieren na drama Het Knagertje

De Haagse fractie van de Partij voor de Dieren wil dat de gemeente een hitteplan voor dieren in gaat voeren om te voorkomen dat dieren overlijden door de hitte.

Na de aanhoudende hitte van afgelopen week zijn 41 dieren overleden in knaagdierenopvang Het Knagertje. Door het ontbreken van koeling liepen de temperaturen in de opvang op tot ruim 42 graden.

PvdD-raadslid Robin Smit wil dat er meer geld beschikbaar komt voor de opvanghuizen. “De Partij voor de Dieren heeft al meerdere voorstellen hiertoe ingediend.”

“Lessen trekken uit drama”

Ook de gemeente Den Haag heeft dieren in haar bezit, op de tien stadsboerderijen. “Het is belangrijk om lessen te trekken uit dit drama,” vindt Smit. ‘Konijnen kunnen al een zonnesteek oplopen bij temperaturen boven de 27 graden. Die temperatuur zullen we steeds vaker bereiken. Om te voorkomen dat dit opnieuw tot problemen leidt, hebben locaties waar dieren gehuisvest worden een hitteplan voor dieren nodig.”