Raadslid Fatima Faïd in actie tegen boerkaverbod

Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij (HSP) vindt het boerkaverbod dat donderdag is ingegaan getuigen van islamofobie en de vrijheid van geloofsuiting beperken. “De grote hoeveelheid haat die ik op internet lees over mensen met gezichtsbedekkende kleding is beangstigend”, vertelt Faïd op Den Haag FM.

Het raadslid vindt dat de nieuwe wet die gezichtsbedekkende kleding verbiedt op openbare plekken een directe aanval op islamitische vrouwen. “De wet verbiedt ook het dragen van bijvoorbeeld een bivakmuts of een integraalhelm op deze plekken. Maar hoe vaak gebeurt dat nou, vergeleken met het dragen van een boerka”.

De opmerkingen die Faïd leest op het internet duiden er voor haar op dat veel mensen niet begrijpen wat de wet inhoudt en leiden tot veel haat. “Ik hoorde van een vrouw die al 45 jaar in Nederland woont en een hoofddoek draagt. Zij werd aangesproken op haar hoofdbedekking en haar werd verteld dat het vanaf augustus niet meer mag. Daar gaat deze wet helemaal niet over”, vertelt een ontdane Faïd.

#boerkabuddies

Een moslima is via het Twitteraccount ‘Safa Tweets’ de hashtag #boerkabuddies begonnen. Vrouwen die een nikab of boerka dragen en zich onveilig voelen kunnen om hulp vragen via deze hashtag. Mensen die bescherming willen bieden kunnen zich zo ook vindbaar te maken voor de vrouwen. Het raadslid heeft zich hiervoor aangemeld. “Ik ben niet bang aangelegd kan er niet tegen als angst en haat de vrouwen dwingen om niet over straat te durven.”

Luister hier naar het interview met Fatima Faïd op Den Haag FM.