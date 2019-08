Cultuurpodium PIP heropent club BAR Rotterdam in Den Haag

VVD wil kletskassa’s in Den Haag

Kletskassa’s in supermarkt in Den Haag. Als het aan de VVD ligt komen die er zo snel mogelijk in de stad. Dat zegt raadslid Judith Oudshoorn tegen Den Haag FM. Bij een kletskassa kunnen mensen die eenzaam zijn wat langer met de caissière praten.

De VVD heeft het idee van de Jumbo-supermarkt in het Brabantse Vlijmen. Die hadden de primeur. “Het is speciaal voor mensen die behoefte hebben aan een praatje.” aldus Oudshoorn. “We hebben gewoon heel veel mensen in Den Haag die eenzaam zijn. Dat kan ook jou en mij overkomen.”

Kletskassa’s

Storend voor andere klanten is een kletskassa niet. De andere kassa’s in de winkel blijven hetzelfde. Bij één kassa zit een, vaak wat oudere, dame of heer die het leuk vind om met klanten te praten. Supermarktketen Albert Heijn traint nu al mensen om eenzaamheid te herkennen.

De VVD vraagt nu aan de wethouder om in gesprek te gaan met ondernemers om te bekijken wat ze kunnen betekenen voor eenzame inwoners.

Foto: Flickr / Marco Verch.

Luister hier naar het interview met Judith Oudshoorn op Den Haag FM.