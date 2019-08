WINACTIE: Vrijkaarten voor ADO Den Haag – FC Utrecht

Den Haag FM geeft altijd vrijkaarten weg voor de thuiswedstrijden van ADO Den Haag.

In de week voor de wedstrijd maakt iedereen kans op twee vrijkaarten voor de eerstvolgende thuiswedstrijd. Deze week geven we vrijkaarten weg voor de wedstrijd tegen FC Utrecht, op zondag 4 augustus om 16.45 uur in het Cars Jeans Stadion. Wil jij twee vrijkaarten winnen? Mail dan je naam, telefoonnummer én je motivatie om bij deze wedstrijd aanwezig te zijn naar prijsvraag@denhaagfm.nl en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen volgende week live in de uitzending op Den Haag FM met de winnaars.

LET OP: Voor de vrijkaarten gelden de normale toegangsregels voor het stadion. Legitimatie is verplicht.

Kaarten kopen doe je HIER.

Grote foto: Marianne Walhout Diependaal.