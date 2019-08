A4 twee nachten dicht om aanleg fietsviaduct

De A4 is twee nachten deels dicht voor de aanleg van een fietsviaduct over de snelweg. Donderdag 8 en vrijdag 9 augustus hebben automobilisten hinder van de werkzaamheden.

Het viaduct is onderdeel van de sterfietsfoute die Ypenburg verbindt met de binnenstad. Hierdoor kunnen fietsers met zo min mogelijk barrières, makkelijker en veiliger naar het centrum fietsen. Het fietsviaduct komt te liggen tussen de opening in de geluidswal langs de A4 aan de zijde van Ypenburg en, aan de andere zijde van de A4, het golfterrein Leeuwenbergh. Tijdens het plaatsen van het viaduct is het deel van de snelweg waarboven gewerkt wordt afgesloten. Om overlast voor het verkeer op de A4 zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd.

Overlast op A4

De eerste avond en nacht zijn de hoofdrijbanen van de A4 afgesloten en de tweede avond en nacht de verbindingsbogen van en naar de A13. Weggebruikers wordt geadviseerd om de omleidingsroutes te volgen.

Het deel van het fietsviaduct dat boven de snelweg komt, bestaat uit 4 stalen delen. Deze zijn gemaakt in een fabriek en worden 8 en 9 augustus met speciaal vervoer naar de locatie gebracht. Hier worden de onderdelen vervolgens met grote kranen direct op de juiste plek geplaatst. Hiervoor zijn in het afgelopen jaar steunpunten gebouwd, aan weerszijden van de A4 en in de middenberm van de A4.