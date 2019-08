Brandweercommandant waarschuwt voor brandrisico’s bij hoogbouw

Woningen ontruimd na brand in kapsalon

De Haagse brandweercommandant Esther Lieben maakt zich grote zorgen om de toename van hoogbouwprojecten, waarbij de veiligheid te vaak onderaan de prioriteitenlijst staat. Dat zegt Lieben in het AD vrijdagmorgen.

Hoogwerkers van de brandweer komen tot 30 meter hoogte. Daarboven kunnen de brandweerlieden alleen een brand van binnen bestrijden. “Als een toren helemaal in brand vliegt, kunnen wij echt niemand meer komen redden.” aldus Lieben.

Door de forse woningbouwopgave in het land worden op veel plekken hoge torens neergezet. Lieben pleit om betere bouwmaterialen te gebruiken in die plannen. Ook zouden sprinklers verplicht moeten worden. Dat is nu al zo voor gebouwen boven de 70 meter.