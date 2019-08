Dode ‘Steekpartij’ in woonvoorziening sterft natuurlijke dood

De man die in de nacht van donderdag op vrijdag is overleden in een woonvoorziening voor dak- en thuislozen aan de Zamenhofstraat blijkt een natuurlijke dood gestorven. Eerder sprak de politie over een steekpartij.

De politie hield drie mensen aan direct na de dood van de man. Deze mannen zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Het incident gebeurde bij de Kessler Stichting, op de locatie voor kortdurende opvang van volwassenen. Cliënten kunnen daar voor een periode van maximaal zes maanden verblijven. De locatie Zamenhof is bedoeld voor volwassenen boven de 30 jaar.