Geen vervolging voor dodelijk steigerongeluk bij bouwplaats

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niemand vervolgen voor het ongeval bij de bouwplaats van het voormalig ministerie van VROM, waarbij in mei 2016 een voorbijgangster om het leven kwam. Hoewel er fouten zijn gemaakt, is het OM van mening dat er geen sprake is geweest van grove nalatigheid. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Tijdens de ochtendspits van 26 mei 2016 werden twintig onderdelen van een steiger omhoog gehesen op de krappe bouwplaats bij de Schedeldoekshaven, waar op dat moment ook veel trams stopten. Niet zoals het normaal gaat, maar de meest geschikte toegangspoort tot het terrein was op die dag niet beschikbaar.

Bij het omhoog hijsen raakte de getilde last de bovenkant van een steiger die vlak naast gevel staat van het gebouw, dat werd omgebouwd tot ministerie van Buitenlandse Zaken. De steigeronderdelen schoven uit de hijsbanden en vielen zo’n zestig meter naar beneden. Sommigen belandden tot wel negen meter buiten de bouwplaats. Eén tralieligger raakte een voorbijlopende vrouw op haar hoofd. Zij overleed ter plekke.