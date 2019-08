Hollands Spoor op shortlist voor mooiste station van Nederland

Den Haag Hollands Spoor staat op de shortlist voor de prijs mooiste station van Nederland. Het is één van de acht genomineerde stations.

“Dit is dé entree in de Residentie”, zegt NS-manager Ton Honing over het oudste station van Den Haag. “Kijk naar de hoogte, de breedte, de diepte. Wat een grandeur!” Hollands Spoor werd geopend in 1843, als onderdeel van de Oude Lijn. Het wordt onder meer gekenmerkt door de koninklijke wachtkamer.

Stemmen tot woensdag

De andere genomineerde stations zijn Amsterdam Amstel, Amsterdam Centraal, Eindhoven, ‘hoofdstation’ Groningen, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Valkenburg. Stemmen kan tot en met komende woensdag 7 augustus op alle socialmediakanalen van de NS.