Honderden Amerikaanse auto’s verzamelen zich tijdens Saturday Night Cruise

Al 25 jaar verzamelen liefhebbers van Amerikaanse auto’s zich in Den Haag om hun ‘muscle cars’, oude barrels en trucks tentoon te stellen. “Er kunnen wel 800 voertuigen komen opdagen bij onze Saturday Night Cruise”, vertelt voorzitter Lina Geeve van de organiserende club The Cruise Brothers op Den Haag FM.

Dit soort ontmoetingen, of ‘cruises’, werden al in 1986 gehouden op het Adriaan Maasplein op Scheveningen. De afgelopen jaren treffen de liefhebbers elkaar op De Werf in Escamp. Zo ook dit jaar komen op de eerste zaterdag van de maanden april tot en met september honderden auto’s en bezoekers naar Den Haag. “Hier kun je de Amerikaanse auto’s bewonderen en contact zoeken met andere liefhebbers”, vertelt Lina, die zelf een oude Cadillac en Lincoln rijdt.

In het kader van het 25-jarige bestaan van de bijeenkomsten zijn er aanstaande zaterdag speciale ‘carwash babes’ geregeld. “Deze sexy meiden doen alsof ze je auto helemaal schoonmaken zodat jij een mooie foto kunt maken.” Aanstaande zaterdag en op zaterdag 7 september is de Saturday Night Cruise gratis toegankelijk voor bezoekers van 17.30 tot 23.30 uur.

Foto: Lina Geeve

Luister hier naar het interview met Lina Geeve op Den Haag FM.