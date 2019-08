Politie doet onderzoek in ontvoeringszaak

De politie zoekt getuigen van een ontvoeringszaak op maandagavond 22 juli in de Vondelstraat nabij de Bilderdijkstraat. Het 38-jarige slachtoffer kan twee dagen later, op woensdag 24 juli, door agenten worden bevrijd. In totaal zijn vier verdachten aangehouden.

Maandagavond krijgt de politie de melding van een ontvoering. Een 38-jarige man uit Den Haag wordt tussen 19.30 en 19.45 uur door vier mannen een zilvergrijze Mercedes (kenteken TS-013-K) ingetrokken. Zij rijden vervolgens de Bilderdijkstraat in, linksaf de Elandstraat in en vanaf daar vermoedelijk de Piet Heinstraat in.

Een half uur later arriveerden de verdachten met het slachtoffer op een parkeerplaats aan de Bentwoudlaan in Benthorn. Een aantal van de verdachten stapt samen met het slachtoffer over op een zwarte Volkswagen Golf. Deze auto staat daar dan vermoedelijk al enige tijd te wachten. Vervolgens zijn beide auto’s weggereden.

Woensdagavond kon de politie het slachtoffer in vrijheid stellen. In totaal zijn vier verdachten op verschillende locaties aangehouden. Het gaat om een 34-jarige en 29-jarige man uit Soest, een 25-jarige man uit Zeist en een 24-jarige man zonder vaste woon- over verblijfplaats. In het onderzoek worden nieuwe aanhoudingen niet uitgesloten.