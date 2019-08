Vooruitblikken op nieuwe spelregels met Danny Bakker: “Er kan veel veranderen”

Dit weekend speelt ADO Den Haag zijn eerste eredivisiewedstrijd tegen FC Utrecht. De aftrap van een nieuw seizoen betekent natuurlijk een aantal nieuwe gezichten, zo tekende Michiel Kramer deze week een contract, maar er is meer nieuw. Er zijn namelijk een aantal nieuwe spelregels.

We hebben de vier belangrijkste wijzigingen doorgenomen met ADO-middenvelder Danny Bakker. Over het algemeen is hij positief, maar hij is vooral benieuwd hoe de nieuwe regelgeving gaat uitpakken. “Er kan misschien wel heel veel veranderen in het spel”, aldus Bakker.

Trainer Fons Groenendijk is minder onder de indruk van de wijzigingen. “Het zal even wennen worden, maar het zal allemaal wel meevallen.”