Woningen ontruimd na brand in kapsalon

In een kapperszaak aan de Melis Stokelaan heeft in de nacht van donderdag naar vrijdag brand gewoed. Het vuur is kort daarna geblust, meldt de brandweer. Er is niemand gewond geraakt.+

Uit voorzorg heeft de brandweer enkele omliggende woningen rondom kapsalon Melis ontruimd. Daar wordt binnen gecontroleerd of er koolmonoxide is vrijgekomen. Volgens de brandweer mogen alle bewoners op korte termijn weer hun huis in.