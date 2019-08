35mm films terug in Pathé Buitenhof

Pathé Buitenhof gaat de komende drie weken een aantal 35mm films vertonen. 35mm film is het materiaal waar vanaf de pionierstijd van de film de meeste films op werden geschoten. Nu de meeste bioscopen digitale films vertonen, brengt Pathé Buitenhof drie klassieke films terug op de originele 35 mm banden.

De komende drie weken zal iedere week een andere film te zien zijn:

The Breakfast Club: zondag 4 augustus om 14.30 uur en maandag 5 augustus om 19.00 uur

The Truman Show: zondag 11 augustus om 12.45 uur en maandag 12 augustus om 18.00 uur

In Bruges: zondag 18 augustus om 14.30 uur en maandag 19 augustus om 19.00 uur

Sinds eind 19e eeuw is de 35mm film steeds meer standaard geworden. Alle grote klassiekers zijn op dit formaat geschoten en afgedraaid in bioscopen over de hele wereld. De laatste jaren raakt 35mm steeds meer in onbruik door de opkomst van digitale filmtechnieken.