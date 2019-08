Aad Mansveld, El Khayati-soap en voorbeschouwing ‘Utrecht thuis’ in ‘Den Haag FM ADO Podcast’

In de tweede aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’ is deze week schrijver Ruud Doevendans te gast. Doevendans is schrijver van het boek ‘Ruwe Bolstâh’, de biografie van ADO-icoon Aad Mansveld.

De Gelderlander vertelt dat over de eerste keer dat hij ADO zag spelen. “Ik ben opgegroeid in Apeldoorn”, vertelt Ruud. “De dichtstbijzijnde profclub was in die tijd Go Ahead in Deventer. Daar heb ik in het seizoen 1979/80 voor het eerst kennisgemaakt met Aad Mansveld.”

Naast biograaf van misschien wel de beste ADO-speler aller tijden is Doevendans ook eindredacteur van het blad ‘De Voetbaltrainer’. “Het lijkt me niet makkelijk om in de schoenen van Fons Groenendijk te staan”, zegt de schrijver. “Het seizoen staat op het punt van beginnen en hij weet nog niet in welke opstelling hij gaat spelen. De transfermarkt is tot 1 september open dus het zou zomaar kunnen zijn dat er volgende week drie spelers weg zijn. En het is nog steeds niet duidelijk waar El Khayati dit seizoen speelt.”

Aad de Mos

Iedere week hoor je op www.denhaagfm.nl en de verschillende podcast-media een nieuwe aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’. Den Haag FM-commentatoren Rogier Heimgartner en Lieuwe van Slooten bespreken de week van ADO Den Haag. Dat doen ze met ADO-supporter in hart en nieren Alberto van der Spiegel en een wekelijks wisselende gast. Volgende week gaan de mannen op bezoek bij de Haagse oud-trainer Aad de Mos.

