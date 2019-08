Forse omleidingen door werkzaamheden aan tramrails

Tramreizigers hebben vanaf zaterdag te maken met forse omleidingen. De HTM gaat de rails op de Lijnbaan en Noord-West Buitensingel vervangen. Ziekenhuis HMC Westeinde is daardoor moeilijk bereikbaar en de lijnen 2, 3 en 4 rijden vanaf tot en met zaterdag 10 augustus een andere route. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd, meldt mediapartner Omroep West.

Trams 2 en 4 rijden niet tussen de haltes De la Reyweg en het Centraal Station. Vanaf de Monstersestraat gaan ze daarom over de route van lijn 11 via de Haagse Markt, Wouwermanstraat, station Hollands Spoor, de Bierkade en de Kalvermarkt naar station Den Haag Centraal. Vanaf daar kiezen de trams weer hun eigen routes.

Doordat de trams niet langs het ziekenhuis kunnen, wordt er een gratis pendelbusje ingezet vanaf de De la Reyweg. Mensen met een rolstoel kunnen ook gebruik maken van het busje.

Lijn 3

De route van tram 3 is in twee delen geknipt. Tussen beginpunt Loosduinen en het De Savornin Lohmanplein rijdt bus 34, die stopt vlakbij tramhaltes. Van het De Savornin Lohmanplein kun je met tram 3 via de Grote Kerk en station Den Haag Centraal naar station Laan van NOI. Op deze route rijden de oude rood-beige trams.

Het andere deel van de route van tram 3 wordt gereden met RandstadRail-trams en begint bij halte Brouwersgracht. Vanaf deze halte rijdt tram 3 de gebruikelijke route door de tramtunnel en via Station Den Haag Centraal naar eindpunt Zoetermeer Centrum.

Later nog meer omleidingen

Vanuit Zoetermeer rijdt de RandstadRail via de tramtunnel naar de halte Brouwersgracht en terug. Lijn 3 gaat tijdelijk niet via de haltes Fahrenheitstraat, Van Speijkstraat, Elandstraat en HMC Westeinde. Tijdens de werkzaamheden rijden alleen tram 3 en 6 door de tramtunnel Grote Marktstraat. Vanwege de werkzaamheden kan bus 25 in de omgeving van de Prinsegracht last krijgen van verkeersdrukte.

Eind augustus krijgen reizigers van de lijnen 6, 11 en 12 ook te maken met omleidingen omdat dan het wisselcomplex in de Delftselaan vervangen wordt.