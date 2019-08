Man onder invloed van GHB gaat door het lint tegen hulpverleners

Agenten en ambulancepersoneel hebben vrijdagavond hun handen vol gehad aan een man die vermoedelijk onder de invloed van GHB verkeerde. De man werd agressief tegen de hulpverleners die hem juist probeerden te helpen.

Rond 19.00 uur belden omstanders de politie omdat zij zich zorgen maakten over een man die op dat moment over de Paul Krugerlaan liep. De man was duidelijk onder invloed van verdovende middelen. De man was moeilijk aanspreekbaar, maar werkte met agenten mee en stapte in een politieauto. Onderweg naar het ziekenhuis verslechterde de toestand van de man, waarop de agenten de man uit de auto haalden en hem op straat legden om hem medische hulp te kunnen verlenen. Ondertussen werd een ambulance gebeld.

Op dat moment kwam de man weer bij, en stond op. Vervolgens schopte hij in het rond tegen fietsen, ruiten en brommers. Ook vertoonde hij agressief gedrag tegen de hulpverleners. Er waren meerdere agenten nodig om de man in bedwang te houden. Den man is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht waar hij de nodige medische zorg heeft gekregen. De man vertelde agenten dat hij onder invloed verkeerde van GHB.