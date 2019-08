Pauline Meurs gaat welzijnswerk Xtra onderzoeken

Den Haag laat Pauline Meurs het onafhankelijke onderzoek uitvoeren naar het functioneren van welzijnsorganisatie Xtra. Dat schrijft burgemeester Pauline Krikke in een brief aan de gemeenteraad. Afgelopen maand kwam deze instantie negatief in het nieuws omdat er jongerenwerkers IS-propaganda zouden tonen in de wijken Transvaal en Schilderswijk.

Meurs is hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorgs aan het Instituut Beleid en Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uit het onderzoek moet een onafhankelijk en compleet beeld komen van het functioneren van Xtra op het gebied van welzijnswerk. “Met haar kennis van en ervaring met complexe en gevoelige dossiers is Pauline Meurs de aangewezen persoon om dit onafhankelijke onderzoek te leiden”, aldus het stadsbestuur.

Het onderzoek naar Xtra komt er nadat het AD vorige maand naar buiten kwam met een verhaal over salafistische jongerenwerkers die in achterstandswijken actief zouden zijn. Het college liet toen al weten deze signalen ‘uiterst serieus’ te nemen.

Concrete signalen

In één geval heeft de gemeente ook zeer concrete signalen van de politie ontvangen over een jongerenwerker met radicaal gedachtengoed. Dat was in januari 2018. Deze informatie is volgens de gemeente direct besproken met Xtra, waarna er afscheid is genomen van de medewerker.

Naast het actief zijn van salafistische jongerenwerkers wordt in het onderzoek ook mogelijk gesjoemel met subsidiegeld meegenomen. Ook wordt er gekeken naar angstcultuur die binnen de organisatie zou heersen.

Opzet voor het onderzoek

Meurs gaat eerst aan de slag met een opzet voor het onderzoek. Op verzoek van het college zal zij daarbij ook de inbreng van de gemeenteraad betrekken.

Foto: Pepijn Leupen.