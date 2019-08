Zorgen over over toename kamerverhuur

Deze week is Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid William de Blok met vrijwilligers van Wijkberaad Leyenburg op wijkschouw geweest. Het doel van deze wijkschouw was om meer informatie te krijgen over de toename van kamerbewoning in de wijk Leyenburg. De bewoners maken zich zorgen en stellen dat er een enorme toename is van kamerbewoning.

Raadslid De Blok: “Het onderwerp leefbaarheid staat bij Hart voor Den Haag hoog op de agenda. De wijk Leyenburg is een prachtige rustige woonwijk en ik begrijp wel dat bewoners zich zorgen maken. Door een toename van kamerbewoning zie je mensen, die er hun hele leven wonen, nu wegtrekken. Daarvoor in de plaats komen vaak meerdere nieuwe bewoners in één woning, die geen enkele band met elkaar hebben, bewoners die geen woord Nederlands spreken en vaak maar tijdelijk in de wijk komen wonen.”

Kwetsbare wijken

Vorige maand is door de gemeenteraad de ‘Huisvestingsverordening 2019’ aangenomen, hierin is een voorbehoud gemaakt op woningsplitsing. Ook zijn er wijken benoemd als kwetsbare gebieden en niet-kwetsbare gebieden. In deze kwetsbare gebieden, Schilderswijk, Transvaalkwartier, Regentes- en Valkenboskwartier, Rustenburg- Oostbroek en Laakkwartier is het niet toegestaan om een woning aan meer dan 3 personen te verhuren. De wijk Leyenburg maakt daar geen onderdeel van uit.

“Het lijkt ons verstandig om de wijk Leyenburg toe te voegen aan de lijst met kwetsbare gebieden, zeker als er aantoonbaar een enorme toename is van kamerbewoning in deze mooie woonwijk. Daarmee leg je een rem op deze zorgelijke ontwikkeling. Wij gaan het stadsbestuur vragen om dit probleem op kort termijn inzichtelijk te maken. Bewoners hebben zorgen over de leefbaarheid in de wijk en daar moet het college wat aan doen”, aldus De Blok.

Foto: William de Blok (rechts) met Martijn Balster (links) in de studio van Den Haag FM.